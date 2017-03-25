Ночью в Пермском крае сгорели пять машин

В 00:38 по местному времени поступило сообщение о том, что в Березниках горит машина на улице Свердлова. Спустя семь минут местные пожарные были на месте и ликвидировали возгорание. Почти в это же время их коллеги из села Частые тушили возгорание автомобиля на улице Коммунистическая.

Ещё три машины ближе к утру загорелись в Перми. Полпятого пермские пожарные тушили полыхавший огнём автомобиль на улице Малкова. Спустя полчаса поступило сообщение о горевшей машине на улице Козьмы Минина. Наконец, около шести часов пожарные ликвидировали возгорание легковушки на улице Голева.

Во всех пяти случаях в результате возгораний пострадал моторный отсек машин. Причины пожара и ущербы устанавливаются.