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13:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске за ночь задержали 17 граждан, находившихся в розыске

Полицейские задержали за ночь 17 человек, находившихся в розыске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ночь с 24 на 25 марта в Челябинске было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Всего было раскрыто 34 преступления, выявлено 1789 административных правонарушений.

Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 892 граждана, выявлено 22 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и 13 водителей, не имеющих водительских удостоверений.

В результате проверок мест реализации алкогольной продукции из незаконного оборота изъято 1146 ёмкостей и свыше 630 литров спиртосодержащей жидкости на сумму около 126 тысяч рублей.

Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято около 137 граммов наркотиков синтетического и растительного происхождения.

Отметим, что также мероприятие «Ночь» проводилось в Копейске, Троицке, Магнитогорске.

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