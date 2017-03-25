В Челябинске за ночь задержали 17 граждан, находившихся в розыске
Полицейские задержали за ночь 17 человек, находившихся в розыске, сообщают в
Полицейские задержали за ночь 17 человек, находившихся в розыске, сообщают в
В ночь с 24 на 25 марта в Челябинске было проведено
Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 892 граждана, выявлено 22 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и 13 водителей, не имеющих водительских удостоверений.
В результате проверок мест реализации алкогольной продукции из незаконного оборота изъято 1146 ёмкостей и свыше 630 литров спиртосодержащей жидкости на сумму около 126 тысяч рублей.
Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято около 137 граммов наркотиков синтетического и растительного происхождения.
Отметим, что также мероприятие «Ночь» проводилось в Копейске, Троицке, Магнитогорске.