На Волге по пути из Казани в Верхний Услон мужчина провалился под лед

Сообщается, что мужчина пешком шел по льду Волги. Не доходя около 150 метров до берега реки, он провалился в промоину.

К счастью, мужчину заметили очевидцы происшествия, они и вызвали спасателей. Его доставили на берег и передали врачам. Позже медики поставили пострадавшему диагноз: переохлаждение.

Отметим, ЧП произошло около ледовой переправы, которая была закрыта еще в начале марта.

Напомним, ранее сообщалось, что закрыта ледовая переправа «Зеленодольск — Нижние Вязовые» возле Романовского моста. Переправа возле Романовского моста популярна среди жителей заволжской зоны и Зеленодольска. Она позволяет сократить путь почти на 70 километров. Теперь, до открытия паромной переправы, автомобилистам придется пользоваться объездными путями.

Сейчас места съездов на лед перекрыли железными будками и оборудовали запрещающими аншлагами. Спасатели напоминают, что за выезд на опасный лед придется заплатить штраф.