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16:25 (мск), источник: Prokazan.ru

На Волге по пути из Казани в Верхний Услон мужчина провалился под лед

На Волге по пути из Казани в Верхний Услон 53-летний мужчина провалился под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что мужчина пешком шел по льду Волги. Не доходя около 150 метров до берега реки, он провалился в промоину.

К счастью, мужчину заметили очевидцы происшествия, они и вызвали спасателей. Его доставили на берег и передали врачам. Позже медики поставили пострадавшему диагноз: переохлаждение.

Отметим, ЧП произошло около ледовой переправы, которая была закрыта еще в начале марта.

Напомним, ранее сообщалось, что закрыта ледовая переправа «Зеленодольск — Нижние Вязовые» возле Романовского моста. Переправа возле Романовского моста популярна среди жителей заволжской зоны и Зеленодольска. Она позволяет сократить путь почти на 70 километров. Теперь, до открытия паромной переправы, автомобилистам придется пользоваться объездными путями.

Сейчас места съездов на лед перекрыли железными будками и оборудовали запрещающими аншлагами. Спасатели напоминают, что за выезд на опасный лед придется заплатить штраф.

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