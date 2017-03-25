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13:24 (мск), источник: РИА Новости

В Лас-Вегасе пытались ограбить отель-казино

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американская полиция расследует попытку ограбления в отеле-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе.

Ранее СМИ сообщили о попытке вооруженного ограбления в казино.

«В данный момент проводим расследование ограбления в “Белладжио”. Первоначальные сообщения об “активном стрелке” оказались ложными. Пострадавших нет», — говорится в сообщении департамента полиции Лас-Вегаса, опубликованном в Twitter.

​В социальных сетях и СМИ появилась информация о попытке ограбления в субботу ювелирного магазина, расположенного внутри отеля-казино. По данным издания New York Daily, в ограблении участвовал по меньшей мере один человек в маске поросенка.

Комментарии
5
woodyM®SailorАВ
кароч ОПГ "спокойной ночи малыши"))
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Валерий Малютин
не это такое сальтомортале фсб, одел маску порошенко, типа скомпрометировать, как с убийством мужа максаковой.......фсбешник даже специально в карательных операциях учавствовал в батальоне днепр, чтобы ПОТОМ покусится на целостность усраины
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Сергей Саморуков
Хрюша пошёл по наклонной плоскости ... не до вечерних сказок теперь ...
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