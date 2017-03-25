В Лас-Вегасе пытались ограбить отель-казино
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американская полиция расследует попытку ограбления в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американская полиция расследует попытку ограбления в
Ранее СМИ сообщили о попытке вооруженного ограбления в казино.
«В данный момент проводим расследование ограбления в “Белладжио”. Первоначальные сообщения об “активном стрелке” оказались ложными. Пострадавших нет», — говорится в сообщении департамента полиции
В социальных сетях и СМИ появилась информация о попытке ограбления в субботу ювелирного магазина, расположенного внутри