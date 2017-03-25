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13:49 (мск), источник: 112.ua

В Ужгороде мужчина пытался продать гранату за 1300 гривен

Мужчина заявил, что нашел взрывное устройство возле парка.

Источник: 112.ua

В Ужгороде Закарпатской обл. мужчина пытался продать гранату за 1300 гривен. Полиция задержала его во время оперативной закупки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

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«Вчера, 24 марта, вечером во время проведения оперативной закупки по материалам уголовного судопроизводства на территории парка по улице Бабьяка в Ужгороде задержан мужчина, который продал взрывное устройство, похожее на ручную гранату. Полиция проводила спецоперацию в рамках производства, имеющего признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Нацполиции, 52-летний житель Ужгорода продал гранату за 1300 гривен. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел ее на улице недалеко от парка. Взрывное устройство направлено на экспертизу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следствие продолжается.

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