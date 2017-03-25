В Ужгороде мужчина пытался продать гранату за 1300 гривен

В Ужгороде Закарпатской обл. мужчина пытался продать гранату за 1300 гривен. Полиция задержала его во время оперативной закупки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

«Вчера, 24 марта, вечером во время проведения оперативной закупки по материалам уголовного судопроизводства на территории парка по улице Бабьяка в Ужгороде задержан мужчина, который продал взрывное устройство, похожее на ручную гранату. Полиция проводила спецоперацию в рамках производства, имеющего признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении.