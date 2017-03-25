Мужчина попал под колеса сразу двух грузовиков в Волгограде
На улице Ардатовской в Ворошиловском районе Волгограда 25 марта около 13:00 мужчина попал под колеса сразу двух грузовиков.
На улице Ардатовской в Ворошиловском районе Волгограда 25 марта около 13:00 мужчина попал под колеса сразу двух грузовиков.
Как удалось выяснить ВДТВ у очевидцев, предположительно мужчина был сбит КАМАЗом, а затем на него наехали второй грузовик.
Судя по фото свидетелей происшествия, пострадавший в ДТП не подает признаков жизни.
На данный момент журналистам ВДТВ прояснить случившееся у правоохранителей не удалось. Обстоятельства трагедии станут ясны позже.