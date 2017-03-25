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14:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мужчина попал под колеса сразу двух грузовиков в Волгограде

На улице Ардатовской в Ворошиловском районе Волгограда 25 марта около 13:00 мужчина попал под колеса сразу двух грузовиков.

Как удалось выяснить ВДТВ у очевидцев, предположительно мужчина был сбит КАМАЗом, а затем на него наехали второй грузовик.

Судя по фото свидетелей происшествия, пострадавший в ДТП не подает признаков жизни.

На данный момент журналистам ВДТВ прояснить случившееся у правоохранителей не удалось. Обстоятельства трагедии станут ясны позже.

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