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16:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

77-летний волгоградец отдал мошенникам 83 тысячи рублей за подушки

Шесть жителей Волгоградской области пострадали от рук мошенников на общую сумму 163 тысячи рублей.

Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, один из пострадавших — житель Волжского — сообщил мошенникам данные пластиковой карты и лишился 9 тысяч рублей.

Жители Волжского и Клетского района перевели 50 и 5 тысяч рублей в счет покупки товаров через интернет.

67-летняя жительница Волжского дала в долг 6 тысяч рублей неизвестному, который в соцсетях представился ей соседом ее знакомого.

В Красноармейском районе Волгограда мошенники обманули на 83-тысячи рублей 77-летнего пенсионера. Волгоградец снял указанную сумму и передал ее в счет покупки лечебных подушек. Получив деньги, неизвестные так и не передали мужчине товар.

77-летняя жительница Волжского безвозвратно разменяла неизвестной 10 тысяч рублей, когда та под предлогом вентиляции проникла к ней в дом. Вместо настоящих пенсионерка получила сувенирные купюры.

Полиция напоминает гражданам о том, что необходимо быть бдительными при общении с незнакомцами: не давать в долг денег неизвестным, не сообщать данные банковских карт.

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