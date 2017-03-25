77-летний волгоградец отдал мошенникам 83 тысячи рублей за подушки

Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, один из пострадавших — житель Волжского — сообщил мошенникам данные пластиковой карты и лишился 9 тысяч рублей.

Жители Волжского и Клетского района перевели 50 и 5 тысяч рублей в счет покупки товаров через интернет.

67-летняя жительница Волжского дала в долг 6 тысяч рублей неизвестному, который в соцсетях представился ей соседом ее знакомого.

В Красноармейском районе Волгограда мошенники обманули на 83-тысячи рублей 77-летнего пенсионера. Волгоградец снял указанную сумму и передал ее в счет покупки лечебных подушек. Получив деньги, неизвестные так и не передали мужчине товар.

77-летняя жительница Волжского безвозвратно разменяла неизвестной 10 тысяч рублей, когда та под предлогом вентиляции проникла к ней в дом. Вместо настоящих пенсионерка получила сувенирные купюры.

Полиция напоминает гражданам о том, что необходимо быть бдительными при общении с незнакомцами: не давать в долг денег неизвестным, не сообщать данные банковских карт.