77-летний волгоградец отдал мошенникам 83 тысячи рублей за подушки
Шесть жителей Волгоградской области пострадали от рук мошенников на общую сумму 163 тысячи рублей.
Шесть жителей Волгоградской области пострадали от рук мошенников на общую сумму 163 тысячи рублей.
Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, один из пострадавших — житель Волжского — сообщил мошенникам данные пластиковой карты и лишился 9 тысяч рублей.
Жители Волжского и Клетского района перевели 50 и 5 тысяч рублей в счет покупки товаров через интернет.
67-летняя жительница Волжского дала в долг 6 тысяч рублей неизвестному, который в соцсетях представился ей соседом ее знакомого.
В Красноармейском районе Волгограда мошенники обманули на 83-тысячи рублей 77-летнего пенсионера. Волгоградец снял указанную сумму и передал ее в счет покупки лечебных подушек. Получив деньги, неизвестные так и не передали мужчине товар.
77-летняя жительница Волжского безвозвратно разменяла неизвестной 10 тысяч рублей, когда та под предлогом вентиляции проникла к ней в дом. Вместо настоящих пенсионерка получила сувенирные купюры.
Полиция напоминает гражданам о том, что необходимо быть бдительными при общении с незнакомцами: не давать в долг денег неизвестным, не сообщать данные банковских карт.