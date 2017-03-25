В Калининграде приставы задержали гражданина Литвы, которого разыскивал Интерпол

Из них: 39 — находящихся в розыске судебных приставов, 6 — в розыске полиции и 19 осужденных, уклоняющихся от исполнения наказания по решению суда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

«Кроме того, заместителем начальника специализированного отдела Антоном Зубенко и судебным приставом по ОУПДС ГБР Борисом Малым совместно с оперативными уполномоченными уголовного розыска УМВД России по Калининградской области был задержан гражданин Литвы 1978 г.р., находящийся в международном розыске по линии Интерпола», — передаёт пресс-служба.