В Калининграде приставы задержали гражданина Литвы, которого разыскивал Интерпол
Калининградские приставы в ходе операции «Розыск» задержали 64 человека, находящихся в розыске.
Калининградские приставы в ходе операции «Розыск» задержали 64 человека, находящихся в розыске.
Из них: 39 — находящихся в розыске судебных приставов, 6 — в розыске полиции и 19 осужденных, уклоняющихся от исполнения наказания по решению суда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
«Кроме того, заместителем начальника специализированного отдела Антоном Зубенко и судебным приставом по ОУПДС ГБР Борисом Малым совместно с оперативными уполномоченными уголовного розыска УМВД России по Калининградской области был задержан гражданин Литвы 1978 г.р., находящийся в международном розыске по линии Интерпола», — передаёт