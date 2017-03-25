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15:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске возле здания ГИБДД вспыхнул автосервис

Автосервис загорелся в Челябинске возле здания областного ГИБДД, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

25 марта на перекрёстке улиц Барбюса и Харлова произошёл пожар в автомастерской. Пожарные вынесли из огня семь баллонов с кислородом и три с пропаном.

По предварительной информации, возгорание произошло при неосторожном проведении сварочных работ. Данных о пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 30 человек.

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