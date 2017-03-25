В Челябинске возле здания ГИБДД вспыхнул автосервис
Автосервис загорелся в Челябинске возле здания областного ГИБДД, сообщают в
Автосервис загорелся в Челябинске возле здания областного ГИБДД, сообщают в
25 марта на перекрёстке улиц Барбюса и Харлова произошёл пожар в автомастерской. Пожарные вынесли из огня семь баллонов с кислородом и три с пропаном.
По предварительной информации, возгорание произошло при неосторожном проведении сварочных работ. Данных о пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 30 человек.