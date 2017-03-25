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15:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Двое сельчан вместе с машиной ушли под лёд в ЗКО, мужчины погибли

Двое жителей Западно-Казахстанской области ушли под лед в машине.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Двое мужчин утонули вместе с машиной в Казталовском районе Западно-казахстанской области, сообщает региональное издание «Мой город».

«Двое местных жителей выехали в степь искать скот и, видимо, не сориентировались и машина упала в воду со старой разрушенной дамбы. Выбраться они не смогли», — цитирует издание слова акима Казталовского района Нурлана Беккаира.

Как рассказали в полиции, погибшим было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного случая выясняются.

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