Двое сельчан вместе с машиной ушли под лёд в ЗКО, мужчины погибли

АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Двое мужчин утонули вместе с машиной в Казталовском районе Западно-казахстанской области, сообщает региональное издание «Мой город».

«Двое местных жителей выехали в степь искать скот и, видимо, не сориентировались и машина упала в воду со старой разрушенной дамбы. Выбраться они не смогли», — цитирует издание слова акима Казталовского района Нурлана Беккаира.

Как рассказали в полиции, погибшим было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного случая выясняются.