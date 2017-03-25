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17:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде задержан мужчина за кражу норковой шубы

Полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже норковой шубы из квартиры на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: Аргументы и факты

В начале марта злоумышленник путем свободного доступа похитил из квартиры норковую шубу и норковый головной убор. Ущерб от кражи составил 60 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Кража».

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