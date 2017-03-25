В Нижнем Новгороде задержан мужчина за кражу норковой шубы
Полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже норковой шубы из квартиры на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже норковой шубы из квартиры на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В начале марта злоумышленник путем свободного доступа похитил из квартиры норковую шубу и норковый головной убор. Ущерб от кражи составил 60 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Кража».