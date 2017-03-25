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16:32 (мск), источник: Nur.kz

Три ДТП одновременно произошли на трассе Алматы-Бишкек

Семь автомобилей получили повреждения.

На трассе Алматы-Бишкек произошли сразу три аварии, в результате которых различные повреждения получили семь автомобилей, сообщает patrul.kz.

Первая авария произошла в 26 километрах от Алматы.

BMW ехал в восточном направлении, водитель не справился с управлением и машина врезалась в дорожный отбойник.

По словам пассажиров, другой автомобиль, двигавшийся в том же направлении, подрезал им путь, якобы это и стало причиной ДТП.

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В результате водителя с переломом ноги госпитализировали в областную больницу, а один из трех его пассажиров получил незначительную травму головы и от помощи медиков отказался.

Неподалеку произошла еще одна авария. Toyota Lucida «догнала» автомобиль марки Toyota Camry.

Пока владельцы машин ожидали сотрудников дорожно-патрульной полиции, на том же участке случилось третье ДТП.

«Паровозом» собрались четыре авто: Audi, Lada, Nissan и Toyota. В результате столкновения пострадал водитель, управлявший автомобилем Nissan Primera — он госпитализирован.

По словам очевидцев, два последних ДТП произошли благодаря любопытству самих автовладельцев, которые загляделись на разбитый BMW.

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