Три ДТП одновременно произошли на трассе Алматы-Бишкек
Семь автомобилей получили повреждения.
Семь автомобилей получили повреждения.
На трассе
Первая авария произошла в 26 километрах от Алматы.
BMW ехал в восточном направлении, водитель не справился с управлением и машина врезалась в дорожный отбойник.
По словам пассажиров, другой автомобиль, двигавшийся в том же направлении, подрезал им путь, якобы это и стало причиной ДТП.
В результате водителя с переломом ноги госпитализировали в областную больницу, а один из трех его пассажиров получил незначительную травму головы и от помощи медиков отказался.
Неподалеку произошла еще одна авария. Toyota Lucida «догнала» автомобиль марки Toyota Camry.
Пока владельцы машин ожидали сотрудников
«Паровозом» собрались четыре авто: Audi, Lada, Nissan и Toyota. В результате столкновения пострадал водитель, управлявший автомобилем Nissan Primera — он госпитализирован.
По словам очевидцев, два последних ДТП произошли благодаря любопытству самих автовладельцев, которые загляделись на разбитый BMW.