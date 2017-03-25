Нижегородская область заняла первое место по количеству ДТП

В феврале в Нижегородской области произошло 309 ДТП, в которых погибли 22 человека, пострадали 373. По сравнению с февралем 2016 года в регионе количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 1,3%.

На втором месте — Иркутская область, где в 309 ДТП погибли 15 человек, пострадали 209. На третьем — Омская область (204 ДТП, погибших 10, пострадавших 243), на четвертом — Приморский край (193 ДТП, погибших 6, пострадавших 258), на пятом — Свердловская область (155 ДТП, погибших 22, пострадавших 225). В десятку также вошли Оренбургская область, Удмуртия, Тульская область, Хабаровский край и Архангельская область.

Отметим, что в рейтинг включены только те регионы, в которых выросло количество ДТП по сравнению с февралем 2016 года. Например, Московская и Ленинградская области не попали в рейтинг, так как там отмечена положительная динамика.