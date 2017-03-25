МЧС предупреждает о возможном затоплении еще одного моста в Воронежской области
В Воронежской области паводковые воды могут затопить еще один низководный мост, сообщает
В Воронежской области паводковые воды могут затопить еще один низководный мост, сообщает
Так, по данным ведомства, сейчас в регионе два моста оказались временно непроходимыми
Также ранее паводок затопил мост через реку Ворона в Грибановском районе, между селами Большие Алабухи и Власовка. За последние сутки уровень воды в реке поднялся, сейчас глубина затопления моста составляет 20 сантиметров. Объехать мост можно по маршруту Власовка — Краснояровка — Мучкапский — Большие Алабухи (70 километров), также организована водная переправа через реку Ворона.
Спасатели напоминают, что паводок ежегодно затапливает эти мосты, которые входят в зону паводковых рисков, поэтому за многие годы была отработана практика обеспечения нормальной жизнедеятельности в поселках, которые на время паводка становятся труднодоступными.
Однако в Воронежской области есть и другие мосты, которые
Водителей, которые следуют в эти районы, просят заранее выбирать объездные пути, учитывая усиление паводка и затопление указанных мостов.