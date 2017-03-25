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17:03 (мск), источник: 36on.ru

МЧС предупреждает о возможном затоплении еще одного моста в Воронежской области

В Воронежской области паводковые воды могут затопить еще один низководный мост, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Так, по данным ведомства, сейчас в регионе два моста оказались временно непроходимыми из-за затопления паводком. Это мост через реку Хопер в Борисоглебске, связывающий села Губари и Макашевку, где вода поднялась над уровнем дороги на 35 сантиметров. Объехать затопленный мост можно по маршруту Макашевка — Горелка — Третьяки — Губари. Протяженность объездного пути составляет 47 километров.

Также ранее паводок затопил мост через реку Ворона в Грибановском районе, между селами Большие Алабухи и Власовка. За последние сутки уровень воды в реке поднялся, сейчас глубина затопления моста составляет 20 сантиметров. Объехать мост можно по маршруту Власовка — Краснояровка — Мучкапский — Большие Алабухи (70 километров), также организована водная переправа через реку Ворона.

Спасатели напоминают, что паводок ежегодно затапливает эти мосты, которые входят в зону паводковых рисков, поэтому за многие годы была отработана практика обеспечения нормальной жизнедеятельности в поселках, которые на время паводка становятся труднодоступными.

Однако в Воронежской области есть и другие мосты, которые из-за половодья также могут оказаться под водой и стать на время непроходными. МЧС предупреждает водителей и местных жителей о возможном скором затоплении моста через речку Савала в Новохоперском районе — речь идет о мостовой низководной конструкции, связывающей Новохоперск и село Русаново. Сейчас здесь происходит резкий подъем уровня воды в реке — так, сейчас вода находится ниже моста на 18 сантиметров, поднявшись за сутки на 17 сантиметров. В случае затопления моста добраться из райцентра в Русаново можно будет через село Пыховка — «крюк» составит около 20 километров.

Водителей, которые следуют в эти районы, просят заранее выбирать объездные пути, учитывая усиление паводка и затопление указанных мостов.

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МЧС предупреждает о возможном затоплении еще одного моста в Воронежской области
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