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17:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В центре Волгограда задержаны четверо наркоторговцев из Воронежа

Сотрудники наркополиции Центрального района УМВД России по Волгограду совместно с ППС и бойцами ОМОН Росгвардии задержали четверых неработающих жителей Воронежа.

Как рассказали ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчины в возрасте от 25 до 30 лет подозреваются в сбыте синтетических наркотиков.

Установлено также, что в Волгоград задержанные прибыли около двух недель назад и все это время занимались сбытом синтетических наркотиков через «тайники-закладки».

В ходе обысков на съемной квартире подозреваемых было изъято 5 свертков с наркотическим средством. В настоящее время они находятся на экспертизе.

Все четверо помещены под стражу и уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере». Воронежцам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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