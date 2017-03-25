В центре Волгограда задержаны четверо наркоторговцев из Воронежа
Сотрудники наркополиции Центрального района УМВД России по Волгограду совместно с ППС и бойцами ОМОН Росгвардии задержали четверых неработающих жителей Воронежа.
Сотрудники наркополиции Центрального района УМВД России по Волгограду совместно с ППС и бойцами ОМОН Росгвардии задержали четверых неработающих жителей Воронежа.
Как рассказали ВДТВ в
Установлено также, что в Волгоград задержанные прибыли около двух недель назад и все это время занимались сбытом синтетических наркотиков через «тайники-закладки».
В ходе обысков на съемной квартире подозреваемых было изъято 5 свертков с наркотическим средством. В настоящее время они находятся на экспертизе.
Все четверо помещены под стражу и уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере». Воронежцам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.