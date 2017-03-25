В Башкирии лежавший на дороге человек погиб под колесами маршрутки
Серьезное ДТП произошло на 25 километре автодороги
Серьезное ДТП произошло на 25 километре автодороги
Пассажирская маршрутная «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину. Об этом ДТП сообщили в
По данным ГИБДД, 38-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по дороге без пассажиров, не заметил лежащего на проезжей части человека, которым оказался 43-летний местный житель. Пешеход скончался на месте происшествия. Не исключено, что в момент гибели он был нетрезв и по этой причине уснул прямо на проезжей части.
Уточняется, что «Газель» ехала, будучи не на маршруте.
Обстоятельства происшедшего выясняются.