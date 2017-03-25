В Башкирии лежавший на дороге человек погиб под колесами маршрутки

Пассажирская маршрутная «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину. Об этом ДТП сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, 38-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по дороге без пассажиров, не заметил лежащего на проезжей части человека, которым оказался 43-летний местный житель. Пешеход скончался на месте происшествия. Не исключено, что в момент гибели он был нетрезв и по этой причине уснул прямо на проезжей части.

Уточняется, что «Газель» ехала, будучи не на маршруте.

Обстоятельства происшедшего выясняются.