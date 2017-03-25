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17:28 (мск), источник: 365info.kz

Кражу на 20 млн тенге раскрыли в Костанайской области

Полицейские Костанайской области задержали подозреваемых в краже денег и драгоценностей у местного бизнесмена.

Источник: 365info.kz

Преступление было совершено в селе Мичуринском Костанайского района вечером 13 января. Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленники проникли в коттедж, выдавив окно. Общая стоимость похищенных ценностей превысила 20 млн тенге, сообщает пресс-служба ДВД региона.

Как установило следствие, частью похищенных денег злоумышленники погасили свои кредитные задолженности, на другую часть купили золото и автомобиль. Четверо подозреваемых, задержанных на днях, водворены в изолятор. Несмотря на молодой возраст — самому старшему из задержанных 30 лет — все они ранее судимы за кражи. Пятый фигурант находится в розыске.

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