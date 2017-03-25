Кражу на 20 млн тенге раскрыли в Костанайской области

Преступление было совершено в селе Мичуринском Костанайского района вечером 13 января. Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленники проникли в коттедж, выдавив окно. Общая стоимость похищенных ценностей превысила 20 млн тенге, сообщает пресс-служба ДВД региона.

Как установило следствие, частью похищенных денег злоумышленники погасили свои кредитные задолженности, на другую часть купили золото и автомобиль. Четверо подозреваемых, задержанных на днях, водворены в изолятор. Несмотря на молодой возраст — самому старшему из задержанных 30 лет — все они ранее судимы за кражи. Пятый фигурант находится в розыске.