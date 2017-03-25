В Новосибирске стена жилого дома упала на балкон
В Новосибирске на один из балконов жилого дома, расположенного на улице Северной Заельцовского района обрушилась стена. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
В Новосибирске на один из балконов жилого дома, расположенного на улице Северной Заельцовского района обрушилась стена. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
Стена обрушилась в трехэтажке на улице Северной, 27. В службе ЕДДС рассказали, что стена рассыпалась с внешней стороны в субботу, 25 марта.
Ситуацию сейчас пристально отслеживают дежурный ЕДДС по Заельцовскому району и представители ТСЖ. В понедельник администрация Центрального округа Новосибирска будет принимать решение о дальнейшей судьбе постройки.
Жители дома также рассказали, что в этом доме капитальный ремонт будут делать не ранее, чем в 2018 году. Теперь строение в любом случае нужно будет ремонтировать.