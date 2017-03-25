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17:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске стена жилого дома упала на балкон

В Новосибирске на один из балконов жилого дома, расположенного на улице Северной Заельцовского района обрушилась стена. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Источник: Аргументы и факты

Стена обрушилась в трехэтажке на улице Северной, 27. В службе ЕДДС рассказали, что стена рассыпалась с внешней стороны в субботу, 25 марта.

Из-за происшествия балкон засыпало штукатуркой. На место ЧП сразу же прибыли специалисты. В результате обследования квартиры, чердака и стены выяснилось, что сквозных отверстий в обрушившейся стене нет. Нет также и угрозы для жизни жильцов. Подъезд находится с другой стороны здания, а внизу постройки было организовано ограждение.

Ситуацию сейчас пристально отслеживают дежурный ЕДДС по Заельцовскому району и представители ТСЖ. В понедельник администрация Центрального округа Новосибирска будет принимать решение о дальнейшей судьбе постройки.

Жители дома также рассказали, что в этом доме капитальный ремонт будут делать не ранее, чем в 2018 году. Теперь строение в любом случае нужно будет ремонтировать.

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