В Новосибирске стена жилого дома упала на балкон

Стена обрушилась в трехэтажке на улице Северной, 27. В службе ЕДДС рассказали, что стена рассыпалась с внешней стороны в субботу, 25 марта.

Из-за происшествия балкон засыпало штукатуркой. На место ЧП сразу же прибыли специалисты. В результате обследования квартиры, чердака и стены выяснилось, что сквозных отверстий в обрушившейся стене нет. Нет также и угрозы для жизни жильцов. Подъезд находится с другой стороны здания, а внизу постройки было организовано ограждение.

Ситуацию сейчас пристально отслеживают дежурный ЕДДС по Заельцовскому району и представители ТСЖ. В понедельник администрация Центрального округа Новосибирска будет принимать решение о дальнейшей судьбе постройки.

Жители дома также рассказали, что в этом доме капитальный ремонт будут делать не ранее, чем в 2018 году. Теперь строение в любом случае нужно будет ремонтировать.