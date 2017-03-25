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18:02 (мск), источник: НИА Самара

В салоне сгоревшей в Тольятти «Гранты» обнаружено огнестрельное оружие и пулевые отверстия

Как сообщили очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти», в арке дома номер 68 по улице Свердлова сгорела вазовская легковушка.

Огнеборцы, которых вызвали жители дома, прибыли на указанный адрес оперативно. Несмотря на то, что пламя было сбито в считанные минуты, спасти автомобиль не удалось, седан выгорел полностью.

Основной версией произошедшего стал поджог.

По предварительной информации, неизвестные облили горючей смесью кузов «Лады» и подожгли.

В салоне авто были обнаружены предметы похожие на пистолеты с глушителями. А так же два отверстия в области задней левой двери (похожи на пулевые).

На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Доступ к месту происшествия перекрыт.

Стало известно, что Гранта зарегистрирована в Самаре. Была ли она в угоне, не сообщается. Есть сведения, что около Медгородка был обнаружен автомобиль с раненым человеком. Пострадавший госпитализирован. Состояние его и диагноз в рамках следствия не разглашается. Предполагается, что эти события связаны между собой.

В городе введен план «Перехват». Очевидцы видели двух мужчин, которые в спешке покидали место возгорания «Гранты». Свидетели передали свои показания сотрудникам полиции.

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