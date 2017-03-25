В Армавире задержан мужчина, напавший на маленькую девочку

Отличительная черта внешности подозреваемого — шрам на голове. Это намного сузило круг поисков и стало ключевым моментом в расследовании уголовного дела.

В течение суток правоохранители буквально прочесывали город в поисках злоумышленника. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Более полную информацию следственные органы предоставят в ближайшие дни.

Как сообщал «Югополис», попытка похищения ребенка была совершена днем 23 марта в Кирпичном микрорайоне Армавира. Неизвестный мужчина схватил малолетнюю девочку и, угрожая ножом, потащил ее по направлению к заброшенному земельному участку, огороженному забором. Девочка стала звать на помощь. Действия нападавшего пресек проходивший мимо мужчина. Нападавшему удалось скрыться.