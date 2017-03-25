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18:05 (мск), источник: Югополис

В Армавире задержан мужчина, напавший на маленькую девочку

В Армавире по горячим следам задержан предполагаемый преступник, напавший на 9-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Армавир.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отличительная черта внешности подозреваемого — шрам на голове. Это намного сузило круг поисков и стало ключевым моментом в расследовании уголовного дела.

В течение суток правоохранители буквально прочесывали город в поисках злоумышленника. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Более полную информацию следственные органы предоставят в ближайшие дни.

Как сообщал «Югополис», попытка похищения ребенка была совершена днем 23 марта в Кирпичном микрорайоне Армавира. Неизвестный мужчина схватил малолетнюю девочку и, угрожая ножом, потащил ее по направлению к заброшенному земельному участку, огороженному забором. Девочка стала звать на помощь. Действия нападавшего пресек проходивший мимо мужчина. Нападавшему удалось скрыться.

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