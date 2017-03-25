В Гомеле ГАИ ищет водителя, сбившего пешехода и покинувшего место ДТП

Как удалось установить ГАИ, 35-летний пешеход переходил в это время проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Автомобиль не пропустил его, произошел наезд. У пешехода диагностированы переломы костей. Он доставлен в травмотологическое отделение больницы скорой медицинской помощи Гомеля.

— Водитель с места ДТП скрылся, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк. — Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия сообщить о подробностях, если они таковыми располагают, по телефонам в Гомеле: 80232−68−44−44, 68−40−84.