Браконьеров с ружьем и тепловизором задержали в Борисовском районе

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Работники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали в Борисовском районе двоих охотников, которые ночью добывали бобра, сообщили Sputnik в инспекции.

Нелегальных охотников обнаружили поздно вечером 23 марта у деревни Нежицы — возле реки Начи.

«Один из задержанных оказался работником местного охотхозяйства, другой — охотником, он добыл двух бобров», — сказали в инспекции.

Там также сообщили, что путевка, которая имелась у мужчин, была выписана на 21 марта.

По информации инспекции, охотники стреляли в бобров прямо с лодки, что запрещено правилами. Причиненный природе вред оценивается в 3220 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении браконьеров уголовного дела.