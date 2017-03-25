Общественная баня горела в Ветке: эвакуировали пятерых парильщиков

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Пожар в банно-оздоровительном комплексе произошел в Ветке (Гомельская область), спасатели эвакуировали пять человек, сообщили Sputnik в субботу в Гомельском областном УМЧС.

Инцидент произошел днем в субботу, когда спасатели прибыли к месту вызова на втором этаже комплекса в парильном отделении было сильное задымление.

«Из парильного помещения эвакуировано пять человек — посетители комплекса, не пострадали», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что сотрудники бани сами покинули здание. Огнем повреждена деревянная обшивка стен и потолка парилки.

В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.