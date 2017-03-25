Общественная баня горела в Ветке: эвакуировали пятерых парильщиков
В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.
В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Пожар в
Инцидент произошел днем в субботу, когда спасатели прибыли к месту вызова на втором этаже комплекса в парильном отделении было сильное задымление.
«Из парильного помещения эвакуировано пять человек — посетители комплекса, не пострадали», — сказали в МЧС.
Там также сообщили, что сотрудники бани сами покинули здание. Огнем повреждена деревянная обшивка стен и потолка парилки.
В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.