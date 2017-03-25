Гибелью человека закончился пикник по случаю дня рождения, организованный на берегу озера
Гибелью человека закончилось празднование дня рождения в Оргееве.
Гибелью человека закончилось празднование дня рождения в Оргееве.
По информации полиции, компания собралась накануне вечером на берегу озера, и несколько гостей под влиянием алкогольных паров затеяли драку.
20-летний житель села Сирота скончался на месте от сильного удара. Его предполагаемого убийцу, 21-летнего уроженца Оргеева, полиция задержала на 72 часа. Еще один участник драки — 49-летний житель Зэзулен доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве.
Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.