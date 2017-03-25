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19:22 (мск), источник: Publika.md

Гибелью человека закончился пикник по случаю дня рождения, организованный на берегу озера

Гибелью человека закончилось празднование дня рождения в Оргееве.

Источник: Publika.md

По информации полиции, компания собралась накануне вечером на берегу озера, и несколько гостей под влиянием алкогольных паров затеяли драку.

20-летний житель села Сирота скончался на месте от сильного удара. Его предполагаемого убийцу, 21-летнего уроженца Оргеева, полиция задержала на 72 часа. Еще один участник драки — 49-летний житель Зэзулен доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве.

Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

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