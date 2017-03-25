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19:29 (мск), источник: БЕЛТА

Двое граждан России с оружием задержаны в Могилевском районе

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Российской Федерации с оружием задержаны в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

Источник: БЕЛТА

24 марта в 16.00 вблизи деревни Жуково Могилевского района сотрудниками отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева на автодороге задержан автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое граждан Российской Федерации, жителей Брянска. Оба 1992 года рождения, работники завода «Кремний Эл».

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В автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером «Молния», пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками «МЧС РФ», три шапочки с прорезями для глаз «балаклава», два комплекта защитной экипировки мотоциклиста, флаг Украины.

По словам задержанных, они ехали из Брянска в Брест на экскурсию.

Молодые люди доставлены в Могилевский РОВД для разбирательства. Проводится проверка.

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