Двое граждан России с оружием задержаны в Могилевском районе
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Российской Федерации с оружием задержаны в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Российской Федерации с оружием задержаны в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.
24 марта в 16.00 вблизи деревни Жуково Могилевского района сотрудниками отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева на автодороге задержан автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое граждан Российской Федерации, жителей Брянска. Оба 1992 года рождения, работники завода «Кремний Эл».
В автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два
По словам задержанных, они ехали из Брянска в Брест на экскурсию.
Молодые люди доставлены в Могилевский РОВД для разбирательства. Проводится проверка.