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20:16 (мск), источник: БЕЛТА

Пять человек задержаны в Минске по подозрению в подготовке беспорядков

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро человек задержаны в Минске по подозрению в подготовке беспорядков, сообщили БЕЛТА в МВД.

Источник: БЕЛТА

«В ОВД поступила оперативная информация о том, что несколько граждан замышляли провокации против граждан во время несанкционированных мероприятий», — проинформировали в МВД.

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В этой связи сотрудниками Ленинского, Фрунзенского и Заводского РУВД был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых по подозрению в совершении противоправных деяний были задержаны 5 граждан в разных районах города.

В ходе обысков по месту их жительства были обнаружены пневматическое оружие, холодное оружие, наручники, легковоспламеняющиеся вещества и химические реактивы для нанесения повреждения стражам правопорядка, маски с прорезями для глаз, обучающая литература анархистского содержания.

В настоящее время действиям задержанных дается правовая оценка.

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