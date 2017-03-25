Пять человек задержаны в Минске по подозрению в подготовке беспорядков

«В ОВД поступила оперативная информация о том, что несколько граждан замышляли провокации против граждан во время несанкционированных мероприятий», — проинформировали в МВД.

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В этой связи сотрудниками Ленинского, Фрунзенского и Заводского РУВД был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых по подозрению в совершении противоправных деяний были задержаны 5 граждан в разных районах города.

В ходе обысков по месту их жительства были обнаружены пневматическое оружие, холодное оружие, наручники, легковоспламеняющиеся вещества и химические реактивы для нанесения повреждения стражам правопорядка, маски с прорезями для глаз, обучающая литература анархистского содержания.

В настоящее время действиям задержанных дается правовая оценка.