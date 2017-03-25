Крупный пожар произошел в санатории в Алматы

Как сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о пожаре в микрорайоне Каргалы поступило сегодня в 20.21. К моменту прибытия пожарных-спасателей на место вызова горела кровля сауны с переходом на кафе. Пожар локализован в 21:43 часов и ликвидирован в 22:01 часов.

Площадь пожара составила 250 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации были задействованы: 51 человек личного состава и 12 единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы. Кроме того, по данным городского ДЧС, в 22:19 часов поступило сообщение о возгорании кровли жилого дома по ул. Панфилова ниже ул. Гоголя.