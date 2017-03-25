Крупный пожар произошел в санатории в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В санатории «Алматы» произошёл пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В санатории «Алматы» произошёл пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.
Как сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о пожаре в микрорайоне Каргалы поступило сегодня в 20.21. К моменту прибытия
Площадь пожара составила 250 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации были задействованы: 51 человек личного состава и 12 единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы. Кроме того, по данным городского ДЧС, в 22:19 часов поступило сообщение о возгорании кровли жилого дома по ул. Панфилова ниже ул. Гоголя.
«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 22:24 часов.