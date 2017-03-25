Мать Паршова опознала в убийце Вороненкова своего сына — СМИ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что опознание произошло сегодня, 25 марта.

Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.