Мать Паршова опознала в убийце Вороненкова своего сына — СМИ
Согласно информации, опознание произошло в субботу, 25 марта. Было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.
Согласно информации, опознание произошло в субботу, 25 марта. Было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.
КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Мать Павла Паршова узнала в убитом киллере
Сообщается, что опознание произошло сегодня, 25 марта.
Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.