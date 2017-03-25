Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Авитаминоз: правда или вымысел
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
20:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мать Паршова опознала в убийце Вороненкова своего сына — СМИ

Согласно информации, опознание произошло в субботу, 25 марта. Было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что опознание произошло сегодня, 25 марта.

Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно о письме Вороненкова, написанном за 2 дня до гибели
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
США ввели санкции в отношении восьми организаций РФ
В ходе акций оппозиции в Белоруссии задержаны 25 журналистов
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Президент Литвы считает Россию угрозой для всей Европы
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь