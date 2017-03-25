Машина с бутылками с горючей смесью обнаружена правоохранителями на стоянке в районе Академии наук

Под оперативное наблюдение попал припаркованный 23 марта на стоянке в районе Академии наук легковой автомобиль. Установлено, что пригнал машину на это место 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич. В автомобиле обнаружены звукоусиливающая аппаратура, провода, микрофон, картонные коробки с десятками бутылок, наполненных жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши.

Сергей Кунцевич — сторонник белорусского национального конгресса, инициатором которого является Николай Статкевич. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, сейчас он в изоляторе временного содержания.