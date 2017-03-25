В Одессе после падения в шахту был смертельно травмирован мужчина
Информация о происшествии поступила спасателям сегодня ночью, глубина шахты — 25 метров.
Информация о происшествии поступила спасателям сегодня ночью, глубина шахты — 25 метров.
В Одессе в результате падения в шахту неизвестного назначения погиб мужчина, сообщили в ГУ ГосЧС в Одесской области.
Информация о происшествии поступила спасателям сегодня ночью, глубина шахты — 25 метров.
«К месту вызова в 00:39 прибыло
К ликвидации происшествия привлекались 2 единицы техники и 9 спасателей.
Накануне в Одессе обвалилась часть жилого дома.