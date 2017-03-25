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21:14 (мск), источник: 112.ua

В Одессе после падения в шахту был смертельно травмирован мужчина

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня ночью, глубина шахты — 25 метров.

Источник: 112.ua

В Одессе в результате падения в шахту неизвестного назначения погиб мужчина, сообщили в ГУ ГосЧС в Одесской области.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня ночью, глубина шахты — 25 метров.

«К месту вызова в 00:39 прибыло пожарно-спасательное отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части и САРМ АРЗСП. С помощью веревки подразделения ГосЧС изъяли тело мужчины из шахты. Личные данные погибшего устанавливаются», — сказано в сообщении.

К ликвидации происшествия привлекались 2 единицы техники и 9 спасателей.

Накануне в Одессе обвалилась часть жилого дома.

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