Трое детей пострадали в ДТП в Алматы
Водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб у проезжей части.
Водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб у проезжей части.
АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Легковой автомобиль Nissan Primera врезался с металлический столб в Алматы, пострадали мужчина и трое детей.
ДТП произошло по улице Акын Сара — Окжетпес.
Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы аварии, водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб. От удара автомобиль отлетел обратно на проезжую часть.
В ДТП пострадали двое 8-летних детей, 6-летний ребенок и мужчина 1979 года рождения, пассажир автомобиля.
По предварительным данным, водитель был в нетрезвом состоянии, он не пострадал.
Все пострадавшие госпитализированы.
Мужчина и трое детей пострадали в ДТП в Алматы.