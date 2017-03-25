АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Легковой автомобиль Nissan Primera врезался с металлический столб в Алматы, пострадали мужчина и трое детей.

Три ДТП одновременно произошли на трассе Алматы-Бишкек

Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы аварии, водитель не справился с управлением и машина врезалась в металлический столб. От удара автомобиль отлетел обратно на проезжую часть.

В ДТП пострадали двое 8-летних детей, 6-летний ребенок и мужчина 1979 года рождения, пассажир автомобиля.

По предварительным данным, водитель был в нетрезвом состоянии, он не пострадал.

Все пострадавшие госпитализированы.

Мужчина и трое детей пострадали в ДТП в Алматы.