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22:19 (мск), источник: 112.ua

На столичном проспекте Победы столкнулись фура и легковушка

ДТП обошлось без пострадавших.

Источник: 112.ua

На проспекте Победы в Киеве в субботу днем произошло ДТП, передает «Киев Оперативный».

Согласно сообщения и опубликованным фото, столкнулись фура и легковушка. Водитель первой намеревался перестроиться в правый ряд и не заметил автомобиль Ford, после чего и произошло столкновение.

В ходе аварии никто не пострадал.

Ранее на съезде с Дарницкого моста в Киеве перевернулся грузовик, водитель погиб.

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