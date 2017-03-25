На столичном проспекте Победы столкнулись фура и легковушка
ДТП обошлось без пострадавших.
ДТП обошлось без пострадавших.
На проспекте Победы в Киеве в субботу днем произошло ДТП, передает «Киев Оперативный».
Согласно сообщения и опубликованным фото, столкнулись фура и легковушка. Водитель первой намеревался перестроиться в правый ряд и не заметил автомобиль Ford, после чего и произошло столкновение.
В ходе аварии никто не пострадал.
Ранее на съезде с Дарницкого моста в Киеве перевернулся грузовик, водитель погиб.