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22:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Первого замглавы Шевченковской РГА Киева и его сообщника взяли под стражу

Суд избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил размер залога в сумме 2 млн грн для чиновника РГА, и 480 тыс гривен — для его сообщника.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 РИА Новости Украина. Печерский районный суд столицы сегодня рассмотрел ходатайство прокуратуры Киева относительно избрания меры пресечения первому заместителю Шевченковской РГА и его сообщнику, которые накануне были задержаны по подозрению в хищении коммунального имущества и присвоении средств на общую сумму 29 млн грн.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. «При этом суд определил в качестве альтернативы размер залога в сумме 2 млн грн для чиновника РГА, и 480 тыс гривен — для его сообщника», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в связи с тем, что прокурор в судебном заседании настаивал на залоге в размере 29 млн грн для каждого, что соответствует сумме причиненного злоумышленниками ущерба, в настоящее время указанные решения суда изучаются на предмет возможного обжалования в этой части.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Одесской области отклонил ходатайство адвоката Пахарадина Хасуева, представляющего интересы подсудимого Александра Кушнарева, — фигуранта уголовного дела о похищении нардепа от БПП Алексея Гончаренко.

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