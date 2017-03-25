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22:25 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье задержали предполагаемых виновников смертельного ДТП

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи задержали водителей «Газели» и «Рено», при столкновении которых в Луховицком районе Московской области погибли трое детей, еще один ребенок пострадал, сообщает Следственный комитет России.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что в субботу утром на 143-м километре трассы М-5 водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено». В результате ДТП в автомобиле «Рено» погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет, а также пострадал 13-летний ребенок. По факту случившегося было возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В свою очередь, СК сообщает, что «Рено» ехала из Рязани в Воскресенск. По данным ведомства, в машине находились воспитанники одной из рязанских спортивных школ, в Воскресенске они должны были принять участие в спарринге по боксу. За рулем автомобиля находился их тренер.

«Водители обоих транспортных средств задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи регионального СКР будут выяснять, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей на спортивное мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований.

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