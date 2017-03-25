В Запорожье на детской площадке нашли боевую гранату
Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом боевой снаряд оказался в общественном месте, да еще и на детской площадке.
Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом боевой снаряд оказался в общественном месте, да еще и на детской площадке.
В Запорожье сегодня около 4:00 утра на детской площадке школы № 51 в Хортицком районе города нашли гранату. Об этом в комментарии «УНН» сообщила
Патрульные, прибывшие на место происшествия, оцепили территорию и вызвали специалистов Запорожского
Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, найденный взрывоопасный предмет оказался боевой гранатой РГД-5 с запалом.
Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, каким образом боевой снаряд оказался в общественном месте, да еще и на детской площадке.
Напомним, в Ужгороде мужчина пытался продать гранату за 1300 гривен.