В Запорожье на детской площадке нашли боевую гранату

В Запорожье сегодня около 4:00 утра на детской площадке школы № 51 в Хортицком районе города нашли гранату. Об этом в комментарии «УНН» сообщила пресс-офицер патрульной службы города Юлия Шеймухова.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, оцепили территорию и вызвали специалистов Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, изъяли гранату и направили ее на экспертизу.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, найденный взрывоопасный предмет оказался боевой гранатой РГД-5 с запалом.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, каким образом боевой снаряд оказался в общественном месте, да еще и на детской площадке.

Напомним, в Ужгороде мужчина пытался продать гранату за 1300 гривен.