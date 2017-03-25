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23:06 (мск), источник: БЕЛТА

Девушка врезалась в машину дорожной службы на трассе М6

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка врезалась в машину дорожной службы на трассе М6 Минск — Гродно, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло вечером 24 марта недалеко от поворота на Раков. По предварительной информации, девушка за рулем Opel Corsа, проезжая участок с выполнением дорожных работ, столкнулась с машиной дорожной службы, чистившей трассу. Малолитражка также задела еще один легковой автомобиль Subaru, он оказался в кювете. Opel получил серьезные повреждения, серьезных травм у водителя прибывшие на место медики к счастью не обнаружили.

Из-за ДТП ненадолго было приостановлено движение по автодороге.

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