Девушка врезалась в машину дорожной службы на трассе М6

ДТП произошло вечером 24 марта недалеко от поворота на Раков. По предварительной информации, девушка за рулем Opel Corsа, проезжая участок с выполнением дорожных работ, столкнулась с машиной дорожной службы, чистившей трассу. Малолитражка также задела еще один легковой автомобиль Subaru, он оказался в кювете. Opel получил серьезные повреждения, серьезных травм у водителя прибывшие на место медики к счастью не обнаружили.

Из-за ДТП ненадолго было приостановлено движение по автодороге.