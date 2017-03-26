Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Чай спасает от старческого слабоумия
Британский профессор: Березовский очень ошибался насчет Путина
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
08:55 (мск), источник: Sputnik.by

ТВ: в Беларуси задержаны двое россиян с оружием

У задержанных были обнаружены пневматические пистолеты, экипировка, переносные радиостанции, балаклавы, жилетки ДПС и флаг советской Украины.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси провели ряд задержаний на основе оперативной информации, сообщили в эфире белорусского телевидения.

Читайте также
Машина с бутылками с горючей смесью обнаружена правоохранителями на стоянке в районе Академии наук

«Сотрудники КГБ получили оперативную информацию и были произведены задержания», — данная информация прозвучала в новостном выпуске Белтелерадиокомпании.

Также была озвучена информация о том, что в Могилевской области была задержан автомобиль «Лада Гранта», в которой находились двое граждан России. Оба — жители Брянска, 1992 года рождения и работники завода «Кремний Эл».

Сообщается, что в автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две переносные радиостанции, электрический фонарь с электрошокером «Молния», пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками «МЧС РФ», три шапочки с прорезями для глаз «балаклава», два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг советской Украины.

Также правоохранительные органы сообщили, что в Минске были задержаны пять человек по подозрению в подготовке беспорядков.

На текущей неделе КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках в отношении незарегистрированных организаций «Молодой фронт» и «Белый легион». Были задержаны 26 человек, во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Утрата белорусского Нотр-Дама: каким был ксендз Нестюк
Лондонский террорист действовал в одиночку
Санкции США против России связали с борьбой за военный рынок
Пентагон подтвердил ликвидацию полевого командира «Аль-Каиды»
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
На выборах в Гонконге победила пропекинский кандидат
К Австралии приближается мощный тропический циклон «Дебби»
Спорт
Попов побеждает Промеса и 70 голов Криштиану Роналду Обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь