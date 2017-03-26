ТВ: в Беларуси задержаны двое россиян с оружием

Машина с бутылками с горючей смесью обнаружена правоохранителями на стоянке в районе Академии наук

«Сотрудники КГБ получили оперативную информацию и были произведены задержания», — данная информация прозвучала в новостном выпуске Белтелерадиокомпании.

Также была озвучена информация о том, что в Могилевской области была задержан автомобиль «Лада Гранта», в которой находились двое граждан России. Оба — жители Брянска, 1992 года рождения и работники завода «Кремний Эл».

Сообщается, что в автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две переносные радиостанции, электрический фонарь с электрошокером «Молния», пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками «МЧС РФ», три шапочки с прорезями для глаз «балаклава», два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг советской Украины.

Также правоохранительные органы сообщили, что в Минске были задержаны пять человек по подозрению в подготовке беспорядков.

На текущей неделе КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках в отношении незарегистрированных организаций «Молодой фронт» и «Белый легион». Были задержаны 26 человек, во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.