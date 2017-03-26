ТВ: в Беларуси задержаны двое россиян с оружием
У задержанных были обнаружены пневматические пистолеты, экипировка, переносные радиостанции, балаклавы, жилетки ДПС и флаг советской Украины.
У задержанных были обнаружены пневматические пистолеты, экипировка, переносные радиостанции, балаклавы, жилетки ДПС и флаг советской Украины.
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси провели ряд задержаний на основе оперативной информации, сообщили в эфире белорусского телевидения.
«Сотрудники КГБ получили оперативную информацию и были произведены задержания», — данная информация прозвучала в новостном выпуске Белтелерадиокомпании.
Также была озвучена информация о том, что в Могилевской области была задержан автомобиль «Лада Гранта», в которой находились двое граждан России. Оба — жители Брянска, 1992 года рождения и работники завода «Кремний Эл».
Сообщается, что в автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два
Также правоохранительные органы сообщили, что в Минске были задержаны пять человек по подозрению в подготовке беспорядков.
На текущей неделе КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках в отношении незарегистрированных организаций «Молодой фронт» и «Белый легион». Были задержаны 26 человек, во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.