В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина

В центре Киева на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает «Громадское».

Инцидент произошел вблизи ресторана «Хмели-Сунели» — мужчине прострелили ногу. По предварительной информации, причиной стрельбы стала ссора. Пострадавшего забрали в больницу медики «скорой» помощи.

На месте работают полицейские. Они сообщили о двух задержанных.

Другие детали инцидента не сообщаются.