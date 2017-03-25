В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина
Полиция задержала двух человек, пострадавший госпитализирован.
Полиция задержала двух человек, пострадавший госпитализирован.
В центре Киева на улице
Инцидент произошел вблизи ресторана «Хмели-Сунели» — мужчине прострелили ногу. По предварительной информации, причиной стрельбы стала ссора. Пострадавшего забрали в больницу медики «скорой» помощи.
На месте работают полицейские. Они сообщили о двух задержанных.
Другие детали инцидента не сообщаются.
Напомним, несколькими днями ранее в центре столицы также произошла стрельба. Тогда на ул. Пушкинской был убит