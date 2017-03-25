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25 марта, источник: 112.ua

В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина

Полиция задержала двух человек, пострадавший госпитализирован.

Источник: 112.ua

В центре Киева на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает «Громадское».

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Инцидент произошел вблизи ресторана «Хмели-Сунели» — мужчине прострелили ногу. По предварительной информации, причиной стрельбы стала ссора. Пострадавшего забрали в больницу медики «скорой» помощи.

На месте работают полицейские. Они сообщили о двух задержанных.

Другие детали инцидента не сообщаются.

Напомним, несколькими днями ранее в центре столицы также произошла стрельба. Тогда на ул. Пушкинской был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Стрельбу по нему открыл киллер, охранник Вороненкова стрелял в ответ. В результате злоумышленник и охранник были ранены, первый впоследствии скончался в больнице.

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