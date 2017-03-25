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25 марта, источник: 112.ua

В Кировоградской обл. ликвидировали пожар в частном доме

Горела кровля хозяйственной постройки.

Источник: 112.ua

В Кировоградской обл. сегодня утром спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС.

«25 марта в 07:01 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Петровской в с. Верблюжка Новгородковского района. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля хозяйственного здания и вещи домашнего обихода на площади 40 кв. метров. Силами огнеборцев в 08:15 пожар локализован и в 08:22 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 5 человек личного состава, 1 единица техники и местная пожарная команда. Травмированных и погибших не обнаружено.

Причину пожара устанавливают специалисты.

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