В Кировоградской обл. ликвидировали пожар в частном доме
Горела кровля хозяйственной постройки.
Горела кровля хозяйственной постройки.
В Кировоградской обл. сегодня утром спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, сообщает
«25 марта в 07:01 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Петровской в с. Верблюжка Новгородковского района. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля хозяйственного здания и вещи домашнего обихода на площади 40 кв. метров. Силами огнеборцев в 08:15 пожар локализован и в 08:22 — ликвидирован», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались 5 человек личного состава, 1 единица техники и местная пожарная команда. Травмированных и погибших не обнаружено.
Причину пожара устанавливают специалисты.