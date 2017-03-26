Полиция пресекла масштабное производство поддельного алкоголя — Аваков

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. На западе Украины полиция пресекла деятельность масштабного производства фальсифицированной водки с оборотом до полумиллиона гривен (около 18,5 тысячи долларов) в сутки. Об этом сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков.

По информации главы ведомства, в ночь на субботу полиция провела 25 обысков во Львовской и Закарпатской областях в цехах производства фальсифицированной водки, на складах и в местах ее сбыта, а также по месту проживания организаторов подпольного производства. Аваков сообщил, что пять жителей двух областей организовали цех во Львовской области, а поставляли продукцию в соседние регионы.

По его словам, суточное производство на заводе составляло до 2 тысяч ящиков, а прибыль — от 100 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов по текущему курсу) до 0,5 миллиона гривен (около 18,5 тысячи долларов по текущему курсу) в сутки.

«Изъяли: 2 тысячи ящиков фальсификата (40 тысяч бутылок), 120 тысяч долларов США, 117 тысяч евро, 600 тысяч гривен, 5 тонн спирта, несчетное количество поддельных марок акцизного налога Украины, оборудование для производства алкогольной продукции», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По данному факту открыто уголовное дело, следователи устанавливают источники поставки сырья для производства фальсифицированной продукции.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения силовой операции в Донбассе фальсифицированный алкоголь на сумму более миллиона долларов.