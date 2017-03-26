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00:40 (мск), источник: 112.ua

В Балаклее продолжаются одиночные взрывы боеприпасов, — ГосЧС

С начала проведения работ изъято 620 взрывоопасных предметов.

Источник: 112.ua

На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской обл. по состоянию на 21:00 продолжают происходить одиночные взрывы боеприпасов разной интенсивности. Пожаров на территории города и прилегающих населенных пунктов не зафиксировано.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

В Балаклее очищены 5 из 9 секторов — с начала проведения работ изъято 620 взрывоопасных предметов. К работам по разминированию от ГосЧС привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники.

Город до сих пор отключен от газоснабжения, также по-прежнему на расстоянии 40 км от места события закрыто воздушное пространство.

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В Балаклее продолжаются одиночные взрывы боеприпасов, - ГосЧС
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