В Балаклее продолжаются одиночные взрывы боеприпасов, — ГосЧС

На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской обл. по состоянию на 21:00 продолжают происходить одиночные взрывы боеприпасов разной интенсивности. Пожаров на территории города и прилегающих населенных пунктов не зафиксировано.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

В Балаклее очищены 5 из 9 секторов — с начала проведения работ изъято 620 взрывоопасных предметов. К работам по разминированию от ГосЧС привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники.