На западе Великобритании прогремел мощный взрыв

По его данным, здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане. Ущерб был, предположительно, нанесен и другим близлежащим зданиям.

Причиной взрыва газета называет утечку газа или пожар. На место прибыли многочисленные правоохранители и как минимум десять машин скорой помощи.