На западе Великобритании прогремел мощный взрыв
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд
По его данным, здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане. Ущерб был, предположительно, нанесен и другим близлежащим зданиям.
Причиной взрыва газета называет утечку газа или пожар. На место прибыли многочисленные правоохранители и как минимум десять машин скорой помощи.