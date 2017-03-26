Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Авитаминоз: правда или вымысел
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
02:36 (мск), источник: РИА Новости

Лондонский террорист действовал в одиночку, сообщили в полиции

ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. «Лондонский террорист» был одиночкой, нет никаких данных о возможности терактов в будущем, заявили журналистам в Скотланд-Ярде.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Мы все должны принять тот факт, что есть возможность того, что мы никогда не узнаем, почему он это сделал. Его тайна могла умереть вместе с ним… Он действовал в одиночку», — сказал журналистам заместитель главы лондонской полиции Нейл Басу.

Видео
Times объяснила, почему террористы могут легко ворваться в британский парламент

«Полиция не располагает данными о подготовке новых терактов», — добавил он.

Ранее полиция сняла обвинения в причастности к теракту с 10 из 11 задержанных в ходе полицейских рейдов. В настоящее время под стражей остается один подозреваемый.

Лондонский теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно о письме Вороненкова, написанном за 2 дня до гибели
Санкции США против России связали с борьбой за военный рынок
В ходе акций оппозиции в Белоруссии задержаны 25 журналистов
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
Мощный взрыв произошел на западе Великобритании
Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под контролем
Спорт
Попов побеждает Промеса и 70 голов Криштиану Роналду Обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь