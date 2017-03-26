Лондонский террорист действовал в одиночку, сообщили в полиции

«Мы все должны принять тот факт, что есть возможность того, что мы никогда не узнаем, почему он это сделал. Его тайна могла умереть вместе с ним… Он действовал в одиночку», — сказал журналистам заместитель главы лондонской полиции Нейл Басу.

«Полиция не располагает данными о подготовке новых терактов», — добавил он.

Ранее полиция сняла обвинения в причастности к теракту с 10 из 11 задержанных в ходе полицейских рейдов. В настоящее время под стражей остается один подозреваемый.

Лондонский теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.