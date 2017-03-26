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05:08 (мск), источник: ТАСС

Пентагон подтвердил ликвидацию в Афганистане полевого командира «Аль-Каиды»

ВАШИНГТОН, 26 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Полевой командир «Аль-Каиды» (запрещена в РФ — прим. ТАСС) Кари Ясин был ликвидирован в результате американского авиаудара в Афганистане. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны США.

Источник: Reuters

«Министерство обороны США подтверждает, что в результате авиаудара, совершенного 19 марта в провинции Пактика, был уничтожен Кари Ясин, влиятельный террорист “Аль-Каиды”, ответственный за гибель десятков невинных людей, включая двух американских военнослужащих», — говорится в пресс-релизе.

«Смерть Ясина — доказательство того, что террористы, которые порочат ислам и избирают в качестве своих целей невинных людей, не скроются от правосудия», — сказал министр обороны Джеймс Мэттис, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

Как уточнило военное ведомство США, Ясин «ответственен за атаку в 2009 году на автобус, в котором ехала команда по крикету Шри-Ланки». «Шесть пакистанских полицейских и два мирных жителя погибли в результате этой вылазки, еще шесть членов команды пострадали», — напомнили в Пентагоне.

Как ранее сообщила газета Doon, Ясин являлся одним из влиятельных полевых командиров террористической группировки «Аль-Каида на Индийском субконтиненте». В пакистанской провинции Пенджаб, выходцем из которой он был, за голову террориста назначена награда в 5 млн пакистанских рупий ($50 тыс.). Ясин, кроме того, подозревался в организации ряда резонансных террористических атак, в том числе неудавшегося покушения на президента Первеза Мушаррафа и нападения на штаб-квартиру пакистанской армии в Равалпинди.

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