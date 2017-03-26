В Беларуси задержали двух вооруженных россиян с украинским флагом
Они сообщили правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.
Они сообщили правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.
В Могилевском районе в Беларуси задержали двоих граждан РФ с оружием. У них также обнаружили украинский флаг.
Об этом сообщает «Белта», со сслыкой на МВД Беларуси.
Мужчины были задержаны 24 марта в 16:00 около деревни Жуково сотрудниками отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева. В автомобиле «Лада Гранта», на котором они передвигались обнаружили два пневматических пистолета, два
Оба задержанных оказались гражданами Российской Федерации, жителями Брянска. Оба 1992 года рождения, работники завода «Кремний Эл». Они сказали правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.
Задержанных доставили в Могилевский РОВД.