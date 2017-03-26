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07:51 (мск), источник: 112.ua

В Беларуси задержали двух вооруженных россиян с украинским флагом

Они сообщили правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.

Источник: 112.ua

В Могилевском районе в Беларуси задержали двоих граждан РФ с оружием. У них также обнаружили украинский флаг.

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Об этом сообщает «Белта», со сслыкой на МВД Беларуси.

Мужчины были задержаны 24 марта в 16:00 около деревни Жуково сотрудниками отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева. В автомобиле «Лада Гранта», на котором они передвигались обнаружили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером «Молния», пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками «МЧС РФ», три шапочки с прорезями для глаз «балаклава», два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг Украины, говорится в сообщении.

Оба задержанных оказались гражданами Российской Федерации, жителями Брянска. Оба 1992 года рождения, работники завода «Кремний Эл». Они сказали правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.

Задержанных доставили в Могилевский РОВД.

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