В Хабаровском крае выявили нарушения при проведении аукциона
На скамье подсудимых окажутся сотрудники УМВД.
На скамье подсудимых окажутся сотрудники УМВД.
Нарушения при проведении аукциона на право заключения госконтракта выявили в Хабаровском крае, сообщает
Перед судом предстанут сотрудники отделения организации капстроительства и капремонта отдела тылового обеспечения УМВД России по Хабаровскому краю. По версии следствия, подозреваемые создали условия для победы в аукционе фирмы «ДСЦБИ «МАСКОМ».
Они передали документы до размещения техдокументации в открытом доступе и позволили самостоятельно сформировать начальную цену аукциона. В итоге цена контракта была завышена на 5 млн рублей.
За совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде заключения сроком до 4 лет.