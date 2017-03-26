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06:09 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровском крае выявили нарушения при проведении аукциона

На скамье подсудимых окажутся сотрудники УМВД.

Нарушения при проведении аукциона на право заключения госконтракта выявили в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Перед судом предстанут сотрудники отделения организации капстроительства и капремонта отдела тылового обеспечения УМВД России по Хабаровскому краю. По версии следствия, подозреваемые создали условия для победы в аукционе фирмы «ДСЦБИ «МАСКОМ».

Они передали документы до размещения техдокументации в открытом доступе и позволили самостоятельно сформировать начальную цену аукциона. В итоге цена контракта была завышена на 5 млн рублей.

За совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде заключения сроком до 4 лет.

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