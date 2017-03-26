В Балаклее около 40 домов требуют полного ремонта

В Балаклее Харьковской области, где 23 марта вспыхнул пожар на складах боеприпасов с последующей детонацией, начались восстановительные работы. В город возвращаются жители. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная в эфире телеканала «112 Украина».

«Пожар ликвидирован, есть одиночные взрывы, но малой мощности, они не представляют опасности для жителей. По оценкам наших экспертов, около 40 объектов имеют сильную степень разрушений и подлежат капитальному ремонту. Около 100 домов и объектов социальной инфраструктуры — со средней степенью разрушения. Мы организуем работу так, чтобы в три этапа начать восстановительные работы. Первый этап потребует от 2 до 4 дней — это мы сделаем собственными силами. Второй этап — до недели сроку и третий этап — полноценного восстановления, который потребует длительного срока», — рассказала Светличная.

Также, по ее словам, на сегодня восстановлена работа одного из крупнейших супермаркетов, в ближайшие дни будет восстановлена работа других магазинов. Аптеки полностью обеспечены медикаментами.