Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Чай спасает от старческого слабоумия
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
05:55 (мск), источник: АиФ Владивосток

Житель Владивостока наткнулся на обожженный труп в лесу

Возбуждено уголовное дело.

Житель Владивостока наткнулся на обожженный труп мужчины в лесу во Фрунзенском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Следователи выяснили, что тело принадлежит 49-летнему гражданину Узбекистана. Накануне он со своим знакомым распивал спиртные напитки. По версии следствия, между мужчинами возникла ссора и 60-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ранений потерпевшему, а затем попытался избавиться от тела в лесу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый во всем сознался и был заключен под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Спецслужбы так не работают». Контрразведчик — об убийстве Вороненкова
Лондонский террорист действовал в одиночку
Санкции США против России связали с борьбой за военный рынок
Пентагон подтвердил ликвидацию полевого командира «Аль-Каиды»
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
Мощный взрыв произошел на западе Великобритании
Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под контролем
Спорт
Попов побеждает Промеса и 70 голов Криштиану Роналду Обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь