Житель Владивостока наткнулся на обожженный труп в лесу

Житель Владивостока наткнулся на обожженный труп мужчины в лесу во Фрунзенском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Следователи выяснили, что тело принадлежит 49-летнему гражданину Узбекистана. Накануне он со своим знакомым распивал спиртные напитки. По версии следствия, между мужчинами возникла ссора и 60-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ранений потерпевшему, а затем попытался избавиться от тела в лесу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый во всем сознался и был заключен под стражу.