Житель Владивостока наткнулся на обожженный труп в лесу
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Владивостока наткнулся на обожженный труп мужчины в лесу во Фрунзенском районе, сообщает
Следователи выяснили, что тело принадлежит 49-летнему гражданину Узбекистана. Накануне он со своим знакомым распивал спиртные напитки. По версии следствия, между мужчинами возникла ссора и 60-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ранений потерпевшему, а затем попытался избавиться от тела в лесу.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый во всем сознался и был заключен под стражу.