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05:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый травяной пожар произошел в Хабаровском крае

Пожарная охрана ликвидировала возгорание за несколько минут.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.

Первый за год травяной пал в Хабаровском крае произошел в Комсомольске-на-Амуре. Брандмейстеры города Юности справились с пожаром за несколько минут, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о горении сухой травы на пульт пожарной охраны г. Комсомольска-на-Амуре поступило в 10.37 25 марта. Очевидцы сказали, что пал идёт вдоль дороги на улице Вагонной.

На место происшествия выдвинулся расчет 7-ой пожарной части города. С помощью ранцевых огнетушителей брандмейстеры ликвидировали травяной пал за несколько минут. Площадь, пройденная огнём, составила около 10 квадратных метров. Причины и виновный возгорания устанавливаются.

По данным космического мониторинга, за минувшие сутки на территории Хабаровского края зарегистрировано 2 термических аномалии в двух районах края (Бикинский и Вяземский). По каждой из них была проведена проверка, в результате которой было обнаружено горение сухой растительности.

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