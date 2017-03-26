Первый травяной пожар произошел в Хабаровском крае
Пожарная охрана ликвидировала возгорание за несколько минут.
Пожарная охрана ликвидировала возгорание за несколько минут.
Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.
Первый за год травяной пал в Хабаровском крае произошел в
Сообщение о горении сухой травы на пульт пожарной охраны г.
На место происшествия выдвинулся расчет 7-ой пожарной части города. С помощью ранцевых огнетушителей брандмейстеры ликвидировали травяной пал за несколько минут. Площадь, пройденная огнём, составила около 10 квадратных метров. Причины и виновный возгорания устанавливаются.
По данным космического мониторинга, за минувшие сутки на территории Хабаровского края зарегистрировано 2 термических аномалии в двух районах края (Бикинский и Вяземский). По каждой из них была проведена проверка, в результате которой было обнаружено горение сухой растительности.