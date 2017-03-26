Любителя чужого золота задержали в одном из городов Хабаровского края
Уголовное дело возбудили против соседа потерпевшей.
Уголовное дело возбудили против соседа потерпевшей.
Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.
Задержан 31-летний мужчина по подозрению в краже золотой цепочки стоимостью 13 тысяч рублей в городе Вяземский в Хабаровском крае. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили ИА AmurMedia в
Сотрудники полиции отдела МВД России по Вяземскому району задержали подозреваемого в хищении золотой цепочки стоимостью 13 тысяч рублей из комнаты общежития. В дежурную часть районного отдела полиции обратилась с заявление о краже золотого украшения жительница города Вяземский. Ущерб она оценила в 13 тысяч рублей.
В ходе проведения
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.