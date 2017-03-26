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06:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Любителя чужого золота задержали в одном из городов Хабаровского края

Уголовное дело возбудили против соседа потерпевшей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.

Задержан 31-летний мужчина по подозрению в краже золотой цепочки стоимостью 13 тысяч рублей в городе Вяземский в Хабаровском крае. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Вяземскому району задержали подозреваемого в хищении золотой цепочки стоимостью 13 тысяч рублей из комнаты общежития. В дежурную часть районного отдела полиции обратилась с заявление о краже золотого украшения жительница города Вяземский. Ущерб она оценила в 13 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее не однократно судимый за кражи 31-летний сосед потерпевшей по комнате в общежитии. Установлено, что фигурант находился в гостях у заявительницы. Воспользовавшись тем, что хозяйка комнаты ненадолго отлучилась, похитил золотую цепочку. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард. Полученные от сделки денежные средства потратил.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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